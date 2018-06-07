Vaio возвращается на большой рынок, а Одноклассники запустили маски для видеозвонков. Подробности – в программе Вести.net.

Соцсеть "Одноклассники" запустила маски для видеозвонков. Функция доступна в приложениях для iOS и Android, но пока не всем пользователям. Однако, до конца недели, как обещают в компании, доступ дадут каждому.Сама технология выглядит просто: в приложении во время звонка пользователь выбирает ту или иную маску и она накладывается в режиме реального времени. В компании подчеркивают, что до сих пор подобной технологии именно для звонков нет ни у одной социальной сети, но признаются, что фактически адаптировали опцию, которая раньше была доступна в режиме "стрима".А теперь к другим новостям. Vaio возвращается на большой рынок. Японский бренд ноутбуков представил новинки, которые обещают быть сенсационными. Подробности – в программе 33Live.Runet.