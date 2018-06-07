На Украине в возрасте 83 лет ушла из жизни прославленный советский режиссер, актриса и сценарист Кира Муратова. Кинокритики отмечают, что вместе с ней ушла целая эпоха. Деятели культуры выражают свои соболезнования.

На Украине в возрасте 83 лет ушла из жизни прославленный советский режиссер, актриса и сценарист Кира Муратова. Кинокритики отмечают, что вместе с ней ушла целая эпоха. Деятели культуры выражают свои соболезнования."Умерла Кира Муратова. Великая", – на своей странице в Instagram написал российский актер Максим Виторган. "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Астенический синдром" и все-все пересматривать и пересматривать... Светлая память", – добавил он.Режиссер и сценарист Резо Гигинеишвили рассказал, что Кира Муратова была его учителем. "Ее уход это большая боль. Это мой учитель, когда я дома изучаю ее фильмы – ее кадры, этот стиль…", – цитирует его РИА Новости. "Мне даже неловко давать комментарии, Муратова – это абсолютная величина, гений в кинематографе", – добавил Гигинеишвили."Для меня в кино было два главных режиссера – это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал. Самые трогательные фильмы, которые я знал, – это "Двадцать дней без войны" Германа и "Долгие проводы" Киры Муратовой", – рассказал режиссер Алексей Попогребский. "Все ее фильмы – это особый голос, особый взгляд, особый строй мысли, специфический", – подчеркнул он.Искренние соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам творчества Киры Муратовой на своей странице в Facebook выразил президент Украины Петр Порошенко. "Очень талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на мир аплодировали даже самые строгие критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью", – рассказал украинский лидер.Режиссер Кира Муратова создала два десятка картин. Среди самых известных ее лент – "Короткие встречи", "Астенический синдром", "Долгие проводы" и другие. В последнем фильме режиссера "Вечное возвращение" снялись такие звезды, как Олег Табаков и Рената Литвинова.