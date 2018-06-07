У крупных компаний нет возможности зайти на рынок капремонта, в отличие от мелких игроков, которые часто выполняют ремонт некачественно.

Интересное и справедливое заявление сделал глава Минстроя Владимир Якушев. По словам, отечественная система капитального ремонта жилья нуждается в крупных игроках.Главная проблема заключается в том, что в настоящее время в сфере капремонта имеется ряд серьезных сложностей. Например, по словам министра "туда не идут серьезные строительные организации".Иными словами, у крупных компаний нет возможности зайти на рынок капремонта, в отличие от мелких игроков, которые часто выполняют ремонт некачественно. А это означает, что ситуацию необходимо в корне менять и отдать рынок капремонта именно крупным компаниям, которые будут выполнять масштабные заказы.