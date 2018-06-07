Площадку построили к Чемпионату мира по футболу в России

Площадку построили к Чемпионату мира по футболу в РоссииНа улице Стрелецкой во Владимире открыли новый Спортивный сквер.Строительством занималось городское управление ЖКХ под руководством сити-менеджера Андрея Шохина. В бывшем овраге обустроили площадки для командных игр, силовые тренажеры, теннисные столы, трибуны и даже раздевалки.Во время Чемпионата мира по футболу России, который стартует уже 14 июня, в городе организуют фан-зону для болельщиков с уличным экраном.