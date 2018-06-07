Буйный челябинец разгромил приехавшую к нему на вызов карету скорой помощи и повредил металлической трубой две патрульные машины, пока не получил от полицейского пулю в живот. На помощь пострадавшему пришли едва не попавшие под горячую руку медики, в настоящее время он в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

Буйный челябинец разгромил приехавшую к нему на вызов карету скорой помощи и повредил металлической трубой две патрульные машины, пока не получил от полицейского пулю в живот. На помощь пострадавшему пришли едва не попавшие под горячую руку медики, в настоящее время он в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Очевидцы сняли на видео финальную сцену противостояния.Инцидент произошел около четырех часов дня в минувшую среду, 6 июня, во дворе дома 321 по проспекту Победы. Санитаров вызвали родственники мужчины, который явно вышел из себя и угрожал расправой. Стоило скорой помощи остановиться у подъезда, как буян схватил металлическую трубу и принялся бить стекла и ломать двери служебного автомобиля. Досталось бы и фельдшерам, но внимание буяна отвлекли на себя прибывшие наряды полиции.Требования и уговоры стражей порядка мужчина проигнорировал, разбив стекла патрульных машин, а затем переключившись и на самих полицейских. Страж порядка не стал дожидаться расправы и, сделав предупредительный выстрел, открыл огонь на поражение.Пуля угодила в живот дебоширу, после чего ему надели наручники. Первую помощь ему оказали чудом избежавшие избиения медики."Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. Он находится в реанимации — врачи борются за его жизнь. Опасности для окружающих он не представляет", — сообщили изданию 74.ru в больнице.В случае выздоровления ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Применении насилия в отношении представителя власти".