ВТБ снизил на 1 п.п. базовые ставки по кредитам на новые автомобили бизнес-класса в рамках программы «Автопривилегия». Кредит доступен от 9,1% годовых. Кроме того, программа расширена на ..

ВТБ снизил на 1 п.п. базовые ставки по кредитам на новые автомобили бизнес-класса в рамках программы «Автопривилегия». Кредит доступен от 9,1% годовых. Кроме того, программа расширена на дополнительный сегмент автомобилей стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей.Специальные условия позволяют клиенту приобрести в кредит новый автомобиль бизнес-класса по минимальным ставкам: для автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей в рамках продукта «АвтоСтандарт» – от 10,1% годовых, «АвтоЛайт» – от 11,1%. При приобретении автомобиля стоимостью от 1,5 млн рублей по продукту «АвтоСтандарт» – от 9,1%, «АвтоЛайт» – от 10,1%. Данные ставки указаны с учетом дисконтов в размере 3,8 п.п. и 4,8 п.п. соответственно при добровольном оформлении страхования жизни и карты «Автолюбитель».В рамках программы «Автопривилегия» кредит можно оформить на срок от года до семи лет. По всем продуктам установлен минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости транспортного средства. Кредитные средства на покупку автомобиля могут быть предоставлены в размере от 800 тысяч до 7 млн рублей. КАСКО приобретается по желанию клиента.По итогам четырех месяцев 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 21,7 млрд рублей, увеличившись на 25% по сравнению с январем-апрелем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за четыре месяца 2018 г. превысил 100 млрд рублей.