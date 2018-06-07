Прошло меньше месяца с того момента, как голливудская актриса
Меган Маркл стала супругой британского принца Гарри и получила титул герцогини
Сассекской. Артистка пытается приспособиться к новой роли, но старые привычки
искореняются с трудом.
Прошло меньше месяца с того момента, как голливудская актриса
Меган Маркл стала супругой британского принца Гарри и получила титул герцогини
Сассекской. Артистка пытается приспособиться к новой роли, но старые привычки
искореняются с трудом.
Источники близкие к королевскому дому утверждают, что Меган сложно дается изучение церемониала, да и делает она это с большой неохотой. Брюнетка
предпочитает проводить свободное время занимаясь йогой.
Меган тоскует по привычной жизни и любимой профессии. Актрисе осточертели правила и ограничения. "Она
скучает по актерскому мастерству и по Лос-Анджелесу. Она скучает по своей семье
и своим друзьям", – сообщил инсайдер изданию RadarOnline.com.
Теперь она член королевской семьи. Меган официально запрещено сниматься
в кино. Она обязана заниматься
благотворительностью, вести образовательные и оздоровительные проекты для
населения.
Маркл бросила все ради принца Гарри, она беззаветно любит его,
но никогда не сможет продемонстрировать свои чувства на публике. Никаких объятий
и поцелуев вне дома. Также герцогине Сассекской запрещено иметь свои аккаунты в
соцсетях. Теперь любые сообщение от Маркл будет транслировать аккаунт Кенсингтонского
дворца.
Также супруга принца Гарри может забыть о миниюбках,
коротеньких шортиках и маленьких платьицах. Правила королевского дрес-кода очень
строги: нельзя носить декольте, слишком высокие каблуки, колготки не телесного
цвета и темный лак на ногтях.
Добавим, что в скором времени герцог и герцогиня Сассекские
переедут в средневековую виллу York Cottageсреди. Особняк располагается среди охотничьих
угодий и болот королевского владения Сандрингем в графстве Норфолк.