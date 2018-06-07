Прошло меньше месяца с того момента, как голливудская актриса Меган Маркл стала супругой британского принца Гарри и получила титул герцогини Сассекской. Артистка пытается приспособиться к новой роли, но старые привычки искореняются с трудом.

Прошло меньше месяца с того момента, как голливудская актрисаМеган Маркл стала супругой британского принца Гарри и получила титул герцогиниСассекской. Артистка пытается приспособиться к новой роли, но старые привычкиискореняются с трудом.Источники близкие к королевскому дому утверждают, что Меган сложно дается изучение церемониала, да и делает она это с большой неохотой. Брюнеткапредпочитает проводить свободное время занимаясь йогой.Меган тоскует по привычной жизни и любимой профессии. Актрисе осточертели правила и ограничения. "Онаскучает по актерскому мастерству и по Лос-Анджелесу. Она скучает по своей семьеи своим друзьям", – сообщил инсайдер изданию RadarOnline.com.Теперь она член королевской семьи. Меган официально запрещено сниматьсяв кино. Она обязана заниматьсяблаготворительностью, вести образовательные и оздоровительные проекты длянаселения.Маркл бросила все ради принца Гарри, она беззаветно любит его,но никогда не сможет продемонстрировать свои чувства на публике. Никаких объятийи поцелуев вне дома. Также герцогине Сассекской запрещено иметь свои аккаунты всоцсетях. Теперь любые сообщение от Маркл будет транслировать аккаунт Кенсингтонскогодворца.Также супруга принца Гарри может забыть о миниюбках,коротеньких шортиках и маленьких платьицах. Правила королевского дрес-кода оченьстроги: нельзя носить декольте, слишком высокие каблуки, колготки не телесногоцвета и темный лак на ногтях.Добавим, что в скором времени герцог и герцогиня Сассекскиепереедут в средневековую виллу York Cottageсреди. Особняк располагается среди охотничьихугодий и болот королевского владения Сандрингем в графстве Норфолк.