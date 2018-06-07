Японские ученые выяснили, что на здоровье пагубно влияет не только недосып, но и слишком долгий сон. По их словам, подобные крайности повышают риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше шестидесяти лет.

Японские ученые выяснили, что на здоровье пагубно влияет не только недосып, но и слишком долгий сон. По их словам, подобные крайности повышают риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше шестидесяти лет.Для подтверждения этой теории медики провели исследование, в котором приняли участие полторы тысячи человек. Эксперты наблюдали за добровольцами в течение десяти лет.За этот период почти у 300 испытуемых развилось слабоумие, а 282 человека скончались. При этом показатели заболеваемости и смертности, учитывающие возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более десяти часов в сутки. Уделяющие сну от 6 до 9 часов демонстрировали лучшие результаты, передает "EurekAlert!.".Стоит отметить, что негативное воздействие недосыпа на организм компенсировала высокая физическая активность у пожилых людей. У тех, кто вел активный образ жизни, значительно уменьшалась вероятность старческих заболеваний.Аналогичное влияние на здоровье от сбивчивого режима сна отметили и ученые из США. Они установили, что всего пара бессонных ночей способна нарушить работу более ста различных белков в организме человека. Притом прежде всего пострадали соединения, отвечающие за обмен веществ и содержание сахара в крови.Ранее ученые из Швеции пришли к выводу, что продолжительный сон в выходные дни может компенсировать его недостаток в будни. Более того, он способен предотвратить связанные с этим болезни и снизить риск преждевременной смерти.