И в продолжение мусорной темы. Кто ответит за возгорание свалки? В Гусь-Хрустальном районе рядом с деревней Никулино пылают горы ТБО. Причём, на официально закрытой свалке. Сейчас против её бывшего арендатора возбуждено уголовное дело. Предпринимателя Юрия Ковалёва обвиняют в незаконном обогащении более чем на 90 миллионов рублей. Его фирма «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» признана банкротом. Кто же теперь обязан следить за бесхозным полигоном, который горит уже второй год подряд? Выясняла Татьяна Данилова.

И в продолжение мусорной темы. Кто ответит за возгорание свалки? В Гусь-Хрустальном районе рядом с деревней Никулино пылают горы ТБО. Причём, на официально закрытой свалке. Сейчас против её бывшего арендатора возбуждено уголовное дело. Предпринимателя Юрия Ковалёва обвиняют в незаконном обогащении более чем на 90 миллионов рублей. Его фирма «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» признана банкротом. Кто же теперь обязан следить за бесхозным полигоном, который горит уже второй год подряд? Выясняла Татьяна Данилова.