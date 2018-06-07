Защитник сборной России Илья Кутепов раскрыл некоторые подробности подготовки перед матчами ЧМ-2018. Кроме того, он высказал свое отношение к соперникам на предстоящих играх.

Защитник сборной России Илья Кутепов раскрыл некоторые подробности подготовки перед матчами ЧМ-2018. Кроме того, он высказал свое отношение к соперникам на предстоящих играх.Во время интервью у спортсмена спросили, не боится ли он укусов нападающего Луиса Суареса в матче с Уругваем. Кутепов ответил, что в случае необходимости "готов сам укусить его".Кроме того, российский спортсмен заявил, что знает, "как остановить нападающего английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха". По его словам, защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, после столкновения с которым Салах получил серьезную травму, показал способ противостояния игроку.Кутепов отметил, что морально готов к соревнованиям с мастерами мирового футбола. Он убежден, что состязания с сильнейшими игроками позволят ему вырасти в профессиональном плане, пишет Sports.ru.Стоит отметить, что одно из высказываний Кутепова вызвало негодование у российских болельщиков. Он признался, что не сможет назвать имя ни одного из футболистов сборной Саудовской Аравии, с которой российской национальной команде предстоит сыграть. "Ни одного футболиста саудитов не знает... Неделя до важнейшего матча, а соперник даже не изучался, действительно толковая подготовка", – отреагировал на подобные заявления один из пользователей Сети.Напомним, в матче ЧМ-2014 Италия – Уругвай нападающий южноамериканцев Луис Суарес при борьбе в штрафной укусил за плечо защитника "Скуадры адзурры" Джорджо Кьеллини. За этот поступок его дисквалифицировали на девять матчей сборной и на четыре месяца отстранили от любой связанной с футболом деятельности.