Впереди лето, поездки, новые впечатления. Но зелень парков и цветение деревьев, а также пляжный заморский отдых приносят порой обострение заболеваний. А дачные хлопоты «награждают» ранами, порезами, укусами насекомых и другими напастями.

Впереди лето, поездки, новые впечатления. Но зелень парков и цветение деревьев, а также пляжный заморский отдых приносят порой обострение заболеваний. А дачные хлопоты «награждают» ранами, порезами, укусами насекомых и другими напастями.Какие болезни и опасности подстерегают нас летом и как от них защититься? Об этом рассказала заместитель главного врача Ивановской областной клинической больницы по детству, кандидат медицинских наук Светлана Москвина.Пляжный сезон - опасный самый?Елизавета Есенина, «АиФ-Иваново»: Какие самые распространённые болезни и опасности подстерегают нас в июне?Светлана Москвина: Как правило, с апреля особую опасность на отдыхе представляют клещи. Чтобы избежать подобной неприятности на отдыхе, соблюдайте несколько правил. Во-первых, при походе в лес выбирайте одежду с плотными манжетами и обязательно головной убор, во-вторых, используйте репелленты (спреи от клещей), в-третьих, проводите само- и взаимоосмотры каждые 20-40 минут прогулки, поскольку клещ не сразу присасывается после попадания на тело человека и есть большой шанс вовремя заметить и убрать кровососущее насекомое.Ещё одна из частых проблем во время цветения растений – это поллиноз. Он представляет собой хроническую сезонную аллергию на пыльцу растений, которая проявляется в основном виде насморка. Чаще такое заболевание встречается у мальчиков. В отличие от ОРВИ, при поллинозе отсутствует температура, а заложенность носа носит симметричный характер (т.е. обе ноздри «не дышат» одновременно).Достаточно часто, кроме насморка, бывают симптомы конъюнктивита (зуд, покраснение глаз, слезотечение). Для лечения заболевания применяют АСИТ – аллергенспецифическую иммунотерапию (для детей старше 5 лет). Этот метод использует низкие дозы аллергенов, которые обучают иммунную систему правильно на них реагировать. Второй возможный выход – это симптоматическая терапия: антигистаминные препараты, местные противоотечные средства и промывание носа солевым раствором. В любом случае для диагностики и назначения лечения необходимо обратиться к аллергологу.Трудности перевода- Можно ли за границей купить лекарство по рецепту от российского врача?- При поездке за границу необходимо помнить, что лекарства, которые мы привыкли в России покупать без рецепта, могут оказаться рецептурными. Перечень препаратов, отпускаемых по рецепту, зависит от страны.Чтобы купить там нужное вам средство, обязательно возьмите рецепт от лечащего доктора, написанный по латыни и заверенный печатью. В рецепте должно быть международное непатентованное наименование препарата (МНН). Например, аспирин – торговая марка, а ацетилсалициловая кислота – МНН. В разных странах торговые наименования лекарств могут не совпадать с российскими.Аптечка на разные случаи- Как грамотно собрать аптечку в дорогу? Что вообще необходимо положить в чемодан, когда едешь с малышом?- На отдыхе каждый из нас может столкнуться с проблемами со здоровьем. Отравления, солнечные ожоги, травмы. Первым делом кладём в аптечку лекарства от хронических болезней - препараты, которые ваш малыш принимает постоянно (если их назначал доктор). Кроме того, в каждой аптечке туриста должны быть средства от диареи и прочих желудочно-кишечных расстройств (ферменты, активированный уголь, лоперамид и т.д.), жаропонижающие и обезболивающие.Не поленитесь, возьмите таблетки или леденцы от кашля и противовирусные средства. Даже если нет аллергии, на отдых стоит прихватить самые элементарные антигистаминные (противоаллергические) препараты. Кроме того, обязательно возьмите перевязочные средства (бинт, пластырь), антисептический спрей (зелёнку, йод, мирамистин), спрей от укусов насекомых (если едете на природу), а также средство от солнечных ожогов и солнцезащитный крем.- Как вы считаете, стоит ли покупать страховой полис для путешествий в обязательном порядке?- Самое главное, если вы отправляетесь в путешествие в пределах России, не забудьте взять с собой полис обязательного медицинского страхования, по которому вы сможете получить бесплатную медицинскую помощь в любом регионе страны. При поездке за границу сами позаботьтесь о покупке страхового полиса путешественника или воспользуйтесь предложениями туристических компаний: если вам понадобится медицинская помощь за границей, она будет стоить в разы дороже страховки. А мы же не хотим рисковать своим здоровьем?Культура еды- Какие правила питания нужно соблюдать на отдыхе?- Питайтесь в определённых точках, не покупайте пищу у уличных торговцев или в самостоятельно установленных палатках. Для питья используйте только бутилированную или кипячёную воду, соки и напитки промышленного производства. Фрукты и овощи мойте также бутилированной или кипячёной водой.Не покупайте лёд для охлаждения напитков у уличных торговцев! Сколько случаев отравлений на отдыхе - не мне вам рассказывать. Ну и, конечно, внимательно смотрите на сроки годности продуктов, которые употребляете в пищу.- Общий совет: что нужно помнить при выезде в зарубежные страны?- На мой взгляд, главное при выезде за границу помнить, что в некоторых странах существует угроза заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, у которых тяжёлое течение. Поэтому заранее ознакомьтесь с особенностями страны, при необходимости пройдите вакцинацию. Будьте аккуратны!Как это не по-русски?Ацетилсалициловая кислота / Анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное — Aspirin, Upsarin, Aspro, Disprin, Carpin, Revo, Colsprin, Algo, Empirin, Salospir.Ибупрофен / Обезболивающее, жаропонижающее — Ibuprofen, Cuprofen, Repozal, Nurofen, Advil, Moment, Emflam.Парацетамол / Обезболивающее, жаропонижающее — Acetominofen (США), Panadol, Efferalgan, Calpol, Disprol, Neofepramol, Tylol.Клемастин / От аллергии — Tavegil, Antihist-1, Aller-eze.Лоратадин / От аллергии — Clarityne, Lorfast, Allergy, Mosedon.Антациды / От изжоги — Andrews, Rennie, Disodol, Maalox, Gastribien, Aludrox, Magnesia, Alu-cap, Acigon.Лоперамид / От диареи — Imodium, Lopidum, Lopamide, Lopamine, Diarlop, Normaloe.Меклозин / При укачивании — Agyrax, Sea-legs, Dramine, Antivert, Novidoxine.