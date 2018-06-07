Скандалом окончилось посещение магазина одежды для женщины-трансгендера из Шотландии. Джей Кэмпбелл не позволили примерить платье в женской раздевалке.

Скандалом окончилось посещение магазина одежды дляженщины-трансгендера из Шотландии. Джей Кэмпбелл не позволили примерить платьев женской раздевалке.Магазин Debenhams в шотландском Глазго подпортил себерепутацию. Его ославила в соцсетях и СМИ женщина-трансгендер после неприятногопрепирательства с продавцами.Джей Кэмпбелл собиралась на свадьбу подруги. В магазине она выбралавечернее платье и отправилась в женскую примерочную. Там ее остановилапродавец-консультант и попросила спуститься на этаж ниже – в мужской отдел.Кэмпбелл объяснила, что она трансгендер, однако это не подействовало.Джей призналась, что была шокирована таким обращением. "Ясобиралась потратить кучу денег на платье, но со мной обращались как сизвращенкой! Тогда я бросила платье ей прямо в лицо... Я больше никогда не зайду в Debenhams. Онитрансофобы!", – возмущалась Кэмпбелл в разговоре с журналистами.Джей рассказала, что выбрать платье ей удалось в другоммагазине – House of Fraser. По ее словам, там очень дружелюбный и отзывчивыйперсонал, ее тепло приняли.Тем временем представители Debenhams принесли извинения Кэмпбелли пообещали разобраться с некомпетентным персоналом. Однако Джей не намеренаменять свое мнение, пишет британская The Sun.Ранее Dni.Ru писали о том, как в американском штате Массачусетс со скандалом уволили директора начальной школы, который решил сменить пол. Сотрудник объявил о своем намерении публично, разослав письма с манифестом родителям учеников.Том Дэниелз неожиданно осознал, что является женщиной, и решил поделиться этим открытием со всей школой. 52-летний мужчина взял себе новое имя – Шэннон.