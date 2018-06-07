Скандалом окончилось посещение магазина одежды для
женщины-трансгендера из Шотландии. Джей Кэмпбелл не позволили примерить платье
в женской раздевалке.
Скандалом окончилось посещение магазина одежды для
женщины-трансгендера из Шотландии. Джей Кэмпбелл не позволили примерить платье
в женской раздевалке.
Магазин Debenhams в шотландском Глазго подпортил себе
репутацию. Его ославила в соцсетях и СМИ женщина-трансгендер после неприятного
препирательства с продавцами.
Джей Кэмпбелл собиралась на свадьбу подруги. В магазине она выбрала
вечернее платье и отправилась в женскую примерочную. Там ее остановила
продавец-консультант и попросила спуститься на этаж ниже – в мужской отдел.
Кэмпбелл объяснила, что она трансгендер, однако это не подействовало.
Джей призналась, что была шокирована таким обращением. "Я
собиралась потратить кучу денег на платье, но со мной обращались как с
извращенкой! Тогда я бросила платье ей прямо в лицо... Я больше никогда не зайду в Debenhams. Они
трансофобы!", – возмущалась Кэмпбелл в разговоре с журналистами.
Джей рассказала, что выбрать платье ей удалось в другом
магазине – House of Fraser. По ее словам, там очень дружелюбный и отзывчивый
персонал, ее тепло приняли.
Тем временем представители Debenhams принесли извинения Кэмпбелл
и пообещали разобраться с некомпетентным персоналом. Однако Джей не намерена
менять свое мнение, пишет британская The Sun.
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