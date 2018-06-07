Владимир Путин пообещал, что в постановление правительства о снижении процентных ставок по ипотеке для многодетных семей будут внесены изменения.

Владимир Путин пообещал, что в постановление правительства о снижении процентных ставок по ипотеке для многодетных семей будут внесены изменения.Житель города Иванова, отец троих детей Дмитрий Верховский во время прямой линии с президентом России задал Владимиру Путину вопрос о снижении ставок по ипотеке для многодетных семей.Семья Верховских несколько лет назад взяла ипотечный кредит по ставке 13%. Через некоторое время правительство России приняло постановление, которое дает право на снижение ипотечной ставки с 13% до 6%.«Когда мы обратились в банк, нам сказали, что мы, к сожалению, не попадаем под эту программу, потому что у нас есть трое детей и в случае рождения четвертого льгота не положена. В пункте 9 этого постановления говорится, что льгота положена только в случае рождения второго или третьего ребенка, а про четвертого, пятого, шестого ничего не написано», — сказал Дмитрий Верховский.По его словам, это проблема для многих многодетных семей. Дмитрий Верховский попросил президента изменить этот пункт, чтобы эта льгота распространялась на семьи, в которых рождается второй и последующий ребенок.«Вы правы. Это решение, которое изложено, я сейчас разочарую, наверно, министерство финансов, оно ошибочно и его нужно поправить, — сказал Владимир Путин. — Стоить это будет примерно 9 млрд рублей».По словам главы государства, это не такие большие деньги, учитывая необходимость решения демографических проблем.Во время прямого включения врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский пообещал обратить пристальное внимание на ситуацию семьи Верховских и посмотреть, как в целом можно поддержать многодетные семьи.