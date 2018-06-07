Ноутбук стоимостью 12 тысяч рублей злоумышленник похитил из частного дома местного жителя.

Следственным отделением ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Меленки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что 26 мая текущего года подозреваемый, через открытую дверь проник в частный дом, принадлежащий 60-летнему жителю Меленок, откуда похитил ноутбук стоимостью 12 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории города Меленки 4 июня. Фигурант дал признательные показания, похищенное имущество полицейские изъяли.Расследование уголовного дела продолжается.