07.06.2018

2018-06-07 19:20:42

Житель Уфы устроил стрельбу у торгового центра

Прокуратура Уфы направила в суд уголовное дело, которое было возбуждено в

отношении молодого человека, устроившего стрельбу возле торгового центра "Меркурий". Как сообщает , в

октябре прошлого года подсудимый катался на своем автомобиле и увидел возле ТЦ

своего знакомого, после чего три раза выстрелил из пневматического пистолета.



Пули

повредили девять фасадных стекол здания. Ущерб составил 193 тысячи рублей. Люди

при стрельбе не пострадали.