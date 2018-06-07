Приехала делигация с СССР в африку, собрали племена и начали проводить агитацию:
- Мы вам построим заводы!!!
Туземцы:
- Набаданга!!!
- Мы вам зделаем бесплатную медицину!!!
- Набаданга!!!
- Мы вам зделаембесплатное образование!!!
- Набаданга!!!
Вечером собрались все на гулянку, сидят пьют, гуляют, туземцы возле костра голышом танцуют, ну и русские, чтоб слится с коллективом раздиваются и тоже давай в пляс. В это время вождь обного племени говорит другому:
- Смотри! Какой бальшой белий человек, а такая маленькая баданга!
еще анекдот!