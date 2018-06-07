Сейчас им приходится ездить к врачам на электричке в Александров

Сейчас им приходится ездить к врачам на электричке в АлександровАктивисты города Струнино Владимирской области задали Владимиру Путину вопрос о закрытии больницы в их городе. По мнению жителей, это противоречит майским указам президента. Они прислали видеовопрос на «прямую линию».В четверг, 7 июня, колл-центр прибыл в город. Активисты рассказали, что в единственной больнице города уже не работают хирургическое, гинекологическое, инфекционное и детское отделения, а также роддом. Жителям приходится ездить по полчаса на электричке, чтобы попасть к врачам в городе Александрове.У Анны Погодиной, представительницы инициативной группы, 10 детей и восемь внуков. Женщине тяжело справляться с постоянными разъездами по медикам: «От закрытия больницы страдают все мамочки».Население города Струнино — 14 тысяч человек. Также в населенный пункт приезжают жители близлежащих коттеджей. Поэтому мобильный центр — не их решение. Президент Владимир Путин ответил, что первичное звено медицинской помощи не должно разрушаться, поэтому больница в городе останется.Губернатор Владимирской области заверила, что на ремонт учреждения выделили 68 млн рублей, и её закрытие - лишь временная мера. Пока в Струнино будут работать медицинские мобильные кабинеты. Это позволит снизить дискомфорт. Региональный департамент здравоохранения работает с этой проблемой.