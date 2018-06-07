Лера Кудрявцева впервые за много лет не будет вести Премию Муз-ТВ. Говорят, телеведущая отказалась от церемонии из-за своего интересного положения.

Лера Кудрявцева впервые за много лет не будет вести "Премию Муз-ТВ". Говорят, телеведущая отказалась от церемонии из-за своего интересного положения.Лера Кудрявцева не будет вести церемонию вручения 16-ой национальной премии МУЗ-ТВ. Об этом в интервью Dni.ru заявил руководитель телеканала Арман Давлетяров. "Лера беременна, поэтому в этом году она пропускает церемонию, но в будущем непременно будет с нами. Никаких штрафных санкций за расторжение контракта с ней не будет, потому что она все-таки сотрудник нашего канала", – рассказал Давлетяров.Как оказалось, на церемонии беременную Леру Кудрявцеву заменит видеоблогер, ведущая и модель Настя Ивлеева. "Мы отсмотрели множество претендентов, но именно Настя покорила нас искренностью. непосредственностью", – пояснил Арман.Отечественные знаменитости в шоке от того, что впервые за много лет популярной телеблондинки не будет на церемонии. Более того, многие приняли эту новость со слезами на глазах. таким образом, вместе с Настей Ивлеевой церемонию вести будут старожилы премии – Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.Напомним, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой впервые развеял Андрей Малахов. В прямом эфире он высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий. У Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет.Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше своего пасынка. Недавно в СМИ появилась информация, что Кудрявцева уходит в декретный отпуск.