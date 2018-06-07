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<a href="http://33live.ru/novosti/07-06-2018-zvyozdy-klassicheskoj-muzyki-na-vladimirskoj-zemle.html" target="_blank">Звёзды классической музыки на Владимирской земле</a> - Музыкальная экспедиция снова отправляется в путь! Уже традиционный фестиваль классической музыки пройдёт во Владимирской области с 11 по 17 июня. Кого из звёзд ждать, в какие города заглянут участники Музыкальной экспедиции? Подробнее о фестивале поговорим с дирижёром Губернаторского симфонического оркестра Артёмом Маркиным. Сегодня он гость в студии 6 канала.