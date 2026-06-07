Татьяна Гордеева, директор Андреевской школы № 30, стала лучшей в областном состязании среди руководителей образовательных организаций. Итоги подвели в региональном Министерстве

Татьяна Гордеева, директор Андреевской школы № 30, стала лучшей в областном состязании среди руководителей образовательных организаций. Итоги подвели в региональном Министерстве образования. Татьяна Ивановна — выпускница Владимирского педагогического института, учитель английского. Она руководит школой уже десять лет. Как отметил губернатор Александр Авдеев, под её началом школа активно участвует в конкурсах, внедряет инновации, а её ученики