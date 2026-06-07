Пастор говорит своему приятелю раввину:
- Слушай, я знаю гениальный трюк, как в ресторане бесплатно поесть.
- Ну-ка расскажи!
- Идешь в хороший ресторан, где тебя не знают, незадолго до закрытия.
Заказываешь закусочки, там блюда самые лучшие, десерт, потом коньячок, кофе, сидишь, не спеша куришь сигару. Когда все официанты разойдутся, последний к тебе подойдет за деньгами - говоришь, мол, а я уже вашему товарищу заплатил, который ушел.
- Отлично! Попробуем завтра?
- ОК.
На другой день идут в ресторан. Заказывают все по полной программе и сидят до упора. Наконец последний официант подходит:
- Извините, но мне пора уже все закрыть, давайте рассчитаемся.
Пастор:
- Но мы же уже вашему коллеге деньги отдали.
Раввин:
- Кстати, и долго нам еще сдачи до
еще анекдот!