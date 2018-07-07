Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин прокомментировал выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира."Будем болеть за сборную, переживать, — заявил Овечкин, которого цитирует РИА Новости. — Надо биться и стараться. Был на игре с Испанией, переживал. Не удивлен выступлением сборной на чемпионате мира. Мы не так далеко от финала, ребята это понимают".Сборная России 7 июля проведет четвертьфинальный матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии​​​. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи, начало — в 21:00 мск.