Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предположил, чем вызвано заявление экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предположил, чем вызвано заявление экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.Ранее Гриценко сообщил, что если Киев решит отнять Крым у России силой, это приведет к коллапсу государства.Бальбек утверждает, что, во-первых, Гриценко известен как НАТО-интегратор, во-вторых, он очевидно преследует свои интересы, передает RT.Если Украина ввяжется в конфликт, ее ждут огромные потери. Вероятно, Гриценко надеется на крах режима Порошенко, чтобы снова стать министром, потому и вышел в правовое поле, подчеркнул Бальбек.