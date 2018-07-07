Алена Рапунцель совсем недавно узнала, что станет мамой. Однако вместо радостного события девушка получила кучу проблем.

Алена Рапунцель совсем недавно узнала, что станет мамой. Однако вместо радостного события девушка получила кучу проблем.Алена постоянно переживает из-за нестабильных отношений с отцом ребенка Ильей Яббаровым. На фоне частых стрессов Рапунцель поставили угрозу выкидыша.Медики опасаются, что участница телестройки так и не сможет родить. Алену даже положили в больницу. Однако несколько дней, проведенных в клинке, улучшили самочувствие звезды "Дмаа-2".По словам Рапунцель-младшей, ее организм стремительно восстанавливается. "Сейчас я надеюсь, что снимут угрозу", – отметила она в беседе с Dom2Life.ru.Между тем у Алены очень много гематом. "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод", – сообщила будущая мама.Напомним, что Алена Рапунцель беременна чуть. больше месяца. В последние дни ей приходится не сладко. Возлюбленный звезды телестройки завел интрижку с Дашей Осенковой. В паре то и дело возникают скандалы.