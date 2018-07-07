Сборная России 7 июля на чемпионате мира проведет решающий матч. В четвертьфинале наши футболисты встретятся с хорватами. А накануне на турнире определилась первая пара полуфиналистов - это Франция и Бельгия.

Сборная России 7 июля на чемпионате мира проведет решающий матч. В четвертьфинале наши футболисты встретятся с хорватами. А накануне на турнире определилась первая пара полуфиналистов — это Франция и Бельгия.В отличие от хорватов, которые прилетели в олимпийскую столицу России за несколько дней до матча, сборная России прибыла в Сочи за день до матча. Тренерский штаб не прогадал. В Сочи прошел дождь и похолодало. План соперника пройти акклиматизацию и привыкнуть к жаре, можно сказать, провалился.ФИФА специально попросила команды не тренироваться на "Фиште", который за пять предыдущих матчей серьезно истоптали. Так россияне провели самую необычную тренировку с видом на американские горки и под детские крики близ "Сочи Парка". Несмотря на широкий жест открытости, сборная находится в информационной изоляции.Тренировка сборной прошла днем. Все футболисты, за исключением полузащитника Юрия Жиркова, тренировались в общей группе. Жирков тренировался по индивидуальной программе. Обследование показало, что у игрока воспаление сухожилия одной из мышц голени. Все остальные готовы дать бой хорватам.Хорваты хотели скрыться от лишних глаз, но из-за дождя планы пришлось поменять, и наш соперник провел тренировку на том же поле, что и сборная России. Занятия, открытые для прессы проходили весело, крики игроков забивали возгласы посетителей "Сочи Парка". Главная звезда сборной Хорватии Модрич отрабатывал поперечные передачи. Соперник понимает, что будет настоящая битва: русские вошли во вкус и не собираются сдаваться на земле громких олимпийских побед.Россия уже прыгнула выше головы на домашнем мундиале, а затем улетела в космос после победы над испанцами. Но почему бы не расширить границы и замахнуться на галактические победы?