Число жертв крушения туристического судна Феникс у берегов таиландского острова Пхукет составило 38 человек.

Число туристов, погибших при крушении туристического судна "Феникс" у тайского острова Пхукет, возросло до 38 человек, сообщает англоязычное издание The Nation, выходящее в Бангкоке."Число погибших в результате аварии яхты Phoenix было пересмотрено в субботу до 38", — сообщил журналистам губернатор Пхукета Норрафат Плодтонг. Он уточнил, что пропавшими без вести пока числятся 18 человек.Губернатор добавил, что продолжается процедура опознания извлеченных из воды тел, установлена личность 17 человек. Еще пять погибших пассажиров были обнаружены в субботу. Большинство погибших были найдены неподалеку от острова Кох Хей, к юго-западу от Пхукета.В данный момент 13 судов и несколько вертолетов патрулируют зону поисков. К операции привлечены опытные дайверы, в том числе 17 китайских водолазов-добровольцев. Ожидается, что спасательная операция завершится к концу субботы.Агентство Рейтер ранее сообщило, что число жертв кораблекрушения составляет 41 человек, 15 из них пропали без вести.Два туристических судна, на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм 5 июля и перевернулись у берегов Пхукета. По данным губернатора провинции, в туристической поездке принимали участие 105 человек: 93 пассажира и 12 членов экипажа, включая гидов. Спасти удалось лишь 49 пострадавших.Российское посольство в Бангкоке сообщило, что российских граждан на затонувшем судне не было.