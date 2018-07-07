Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции 9 июля в Анкаре.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции в Анкаре, сообщается на сайте правительства РФ."По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 9 июля председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана", — говорится в сообщении.Церемония приведения к присяге переизбранного президента Турции состоится 9 июля.Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдога продолжит управлять страной после двойной победы на президентских и парламентских выборах 24 июня.По данным правительственного агентства новостей "Анадолу", Эрдоган набрал 53% голосов на президентских выборах, а его ближайший соперник Мухарраме Инса — 31%.На митинге в Стамбуле Эрдоган заявил, что страна проголосовала "за рост, за развитие, за инвестиции".Ранее сообщалось, что Эрдоган пригласил на церемонию инаугурации и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.