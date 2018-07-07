Президент Филиппин Родриго Дутерте в своей критике христианской церкви и Бога сделал самое громкое заявление.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в своей критике христианской церкви и Бога сделал самое громкое заявление. Дутерте пообещал немедленно уйти с поста, если кто-то "побывает в раю" и вернется, сделав селфи с Господом, пишет РИА Новости."Если кто-нибудь из вас, самых громких, докажет, что он вообще существует и все, что он делает — истина, то я уйду с поста президента сегодня же", — заявил Дутерте. Причем, сказал президент, ему хватит и одного такого свидетеля.Вместе с разгромными высказываниями в адрес духовенства Дутерте опроверг обвинения в своем атеизме. Президент убежден в "существовании высшего разума, который контролирует вселенную".Ранее Дутерте назвал Бога "мерзавцем" за создание Адама и Евы "только для уничтожения их чистоты искушением".Церковь не остается в долгу и считает президента виновным в массовых жертвах кампании борьбы с наркотиками.