Полузащитник Краснодара Виктор Классон и бывший защитник клуба Андреас Гранквист появятся в стартовом составе сборной Швеции на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Англии. Встреча пройдет в субботу, 7 июля, в Самаре и начнется в 17:00 мск​​​.

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон и бывший защитник клуба Андреас Гранквист появятся в стартовом составе сборной Швеции на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Англии. Встреча пройдет в субботу, 7 июля, в Самаре и начнется в 17:00 мск​​​.Кроме них с первых минут в составе сборной Швеции на поле выйдут: Робин Ольсен, Виктор Линделеф, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Ларссон, Альбин Экдаль, Эмиль Крафт, Эмиль Форсберг, Маркус Берг и Ола Тойвонен.