Северокорейское агентство Ренхап сообщило о сожалении правительства КНДР в связи с точкой зрения США на переговорах.

Северокорейское агентство Ренхап сообщило о сожалении правительства КНДР в связи с точкой зрения США на переговорах. Конкретной темы разногласий СМИ не привело, пишет ТАСС.Госсекретарь США Майкл Помпео завершил в субботу визит в Пхеньян. После беседы с одним из лидеров Трудовой партии Помпео рассказал о своей убежденности в прогрессе по всем темам американо-северокорейских переговоров.