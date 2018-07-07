Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал РИА Новости скандал с поставкой США украинской армии неисправных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал РИА Новости скандал с поставкой США украинской армии неисправных противотанковых ракетных комплексов Javelin.По мнению Коротченко, передав Украине бракованные ПТРК, американцы подстраховались от перепродажи опасного оружия террористам. Коротченко считает современное украинское государство "проходным двором", а украинских генералов — "вороватыми".Как заявил эксперт, подобное отношение со стороны американских "партнеров" нанесет сокрушительный удар по имиджу Украины. Президент США Трамп относится к президенту Порошенко как к европейскому "индейцу", которому можно подарить "бусы", отметил Коротченко."Все попытки президента Украины надувать щеки и выдавать украинскую армию за одну из самых сильных в Европе оказались мыльным пузырем", — добавил эксперт.Ранее СМИ опубликовали докладную записку украинских оборонщиков главе Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, в которой не рекомендуют передавать Javelin в войска из-за двигателей с истекшим сроком эксплуатации. ПТРК при стрельбах на полигоне отказались стрелять.