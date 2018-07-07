Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира против команды России. Встреча пройдет в Сочи 7 июля, начало – 21:00 мск.

Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира против команды России. Встреча пройдет в Сочи 7 июля, начало – 21:00 мск."Сборная России – домашняя команда, очень крепкая, они упорно работают и сражаются как команда, — заявил Модрич, которого цитирует РИА Новости. — Они в четвертьфинале, где никто не ожидал их увидеть. Если вы спросите меня, то скажу, что они заслужили это. Мы ожидаем сложный матч против россиян".