Автомобиль Toyota наехал на неплотно прикрытый канализационный люк, после чего машину выбросило с проезжей части. Инцидент попал в объектив регистратора автомобиля, ехавшего следом за транспортным средством, попавшим в ДТП.

Регистратор запечатлела момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, предположительно, в Хабаровске в пятницу, 6 июля.На записи видно, как автомобиль Toyota наехал на неплотно закрытый канализационный люк. Машина подскочила, после чего ее буквально выбросило за пределы проезжей части.В процессе "полета" транспортное средство несколько раз перевернулось вокруг своей оси.О пострадавших в результате аварии пока не сообщалось.