Автомобиль Toyota наехал на неплотно прикрытый канализационный люк, после чего машину выбросило с проезжей части. Инцидент попал в объектив регистратора автомобиля, ехавшего следом за транспортным средством, попавшим в ДТП.
Регистратор запечатлела момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, предположительно, в Хабаровске в пятницу, 6 июля.
На записи видно, как автомобиль Toyota наехал на неплотно закрытый канализационный люк. Машина подскочила, после чего ее буквально выбросило за пределы проезжей части.
В процессе "полета" транспортное средство несколько раз перевернулось вокруг своей оси.
О пострадавших в результате аварии пока не сообщалось.