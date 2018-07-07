НАТО хочет иметь разумные отношения с Россией, одновременно демонстрируя решимость защищать себя. Об этом заявила в своем еженедельном видеоподкасте канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, именно в целях сохранения и поддержания отношений с Россией вновь будут проводиться переговоры в Совете Россия-НАТО.

НАТО хочет "иметь разумные отношения с Россией", одновременно демонстрируя "решимость защищать себя". Об этом заявила в своем еженедельном видеоподкасте канцлер Германии Ангела Меркель.По словам бундесканцлера, именно в целях сохранения и поддержания отношений с Россией вновь будут проводиться переговоры в Совете Россия-НАТО. При этом, по словам Меркель, в XXI веке НАТО как трансатлантический союз "является гарантом нашей безопасности", передает ТАСС.Стоящие перед Североатлантическим альянсом вызовы, по ее словам, "очень сильно изменились" — в частности, были упомянуты присоединение Крыма к России и конфликт на востоке Украины.Тем временем зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что не видит ничего странного в обеспокоенности НАТО по поводу предстоящей встречи президентов России и США. Ранее приводились слова координатора Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера о том, что президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным может предпринять какие-либо действия без координации с другими странами альянса.По словам Чепы, понятно, что у НАТО свои интересы, и представитель Германии "заинтересован в развитии НАТО как структуры, которая имеет соответствующий бюджет от всех стран-участниц", передает РИА Новости.В случае улучшения отношений между Россией и США финансирование НАТО будет уменьшаться, считает Алексей Чепа. "В этом, естественно, не заинтересовано руководство этой организации", — отметил он.