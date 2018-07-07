С питьевой водой на Украине могут начаться перебои. По сообщению Киевводоканала, возникла сложная ситуация с обеззараживанием воды, из-за чего централизованное питьевое водоснабжение оказалось под угрозой.

С питьевой водой на Украине могут начаться перебои. По сообщению "Киевводоканала", возникла сложная ситуация с обеззараживанием воды, из-за чего централизованное питьевое водоснабжение оказалось под угрозой.Как сообщалось ранее, "Днепроазот", производящий жидкий хлор, приостанавливает его выпуск.Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно обратилась к властям Украины.23 июня состоялось выездное заседание в Днепровской облгосадминистрации. Но "Днепроазот" до сих пор не восстановил работу, а запасы хлора иссякли.В то же время поставки хлора из Европы проблематичны. Цистерны не могут менять колесную базу, кроме того, должны иметь украинский сертификат.Если "Днепроазот" срочно не начнет работу, подача воды на Украине уже со следующей недели будет сильно ограничена, передает ТАСС.