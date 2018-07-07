В сомалийской столице ликвидировали боевиков, которые блокировали штаб-квартиру МВД. 10 человек погибло (из них трое – боевики), более 20 получили ранения.

В сомалийской столице ликвидировали боевиков, которые блокировали штаб-квартиру МВД. 10 человек погибло (из них трое – боевики), более 20 получили ранения.Ранее сообщалось, что в центре Могадишо произошло 2 взрыва. Группа террористов ворвалась в здание МВД, 9 человек погибло, в том числе и силовики.Ответственность на себя взяла исламисткая группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), тесно связанная с террористической "Аль-Каидой" (запрещена в РФ)."Аш-Шабаб" воюет против центрального правительства Сомали и препятствует деятельности ООН, передает РИА Новости.