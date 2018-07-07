Сергей Пенкин высказался об ограблении в центре Москвы. По словам артиста, с ним все хорошо.

Сергей Пенкин высказался об ограблении в центре Москвы. По словам артиста, с ним все хорошо."Я в шоке! Меня никто не грабил", – заявил возмущенный Сергей Пенкин, и добавил, что конечно же он бывает в столичных ресторанах и может там выпить, при этом, всегда находится под присмотром."Рядом со мной всегда директор, Водитель и охранник. Они контролируют ситуацию. Я априори не мог уснуть на лавочке, у меня машина есть", – отметил артист в беседе с изданием "СтарХит".Пенкин, узнав о распространенной в СМИ информации, даже записал видеообращение к своим поклонникам. "Дорогие друзья, меня одолевают с самого утра, что произошла какая-то кража. Все это неправда", – начал свою речь певец.Он призвал фанатов не волноваться. "Все нормально. Лучше бы по телевизору показывали мои выступления. Я занимаюсь своей вокальной школой и на все эти глупости у меня нет времени. Меня никто не грабил", – подчеркнул Сергей.Как писали Dni.Ru, 6 июля появилась информация, что Сергей Пенкин якобы выпивал в одном из кафе Москвы на Кузнецком мосту. Компанию артисту составили "малознакомые" молодые люди. Ближе к утру певец вышел на улицу и уснул на лавочке возле заведения. Беспомощным состоянием Пенкина воспользовались преступники и обокрали его.