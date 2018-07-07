Часть кандидатов в мэры Москвы утратили этот статус. Такое решение принял в субботу, 7 июля Мосгоризбирком.

Часть кандидатов в мэры Москвы утратили этот статус. Такоерешение принял в субботу, 7 июля Мосгоризбирком.Соответствующие документы, необходимые для регистрации вкандидаты, не подали яблочник Сергей Митрохин, журналист Антона Красовский,фермер Герман Стерлигов и глава Красносельского муниципального окрга Илья Яшин.В списке, помимо этих граждан, еще несколько человек, все они не смогут принятьучастие в выборах мэра Москвы 9 сентября.Некоторые кандидаты отказались от продолжения предвыборной гонкисамостоятельно, о чем уведомили Мосгоризбирком. Это – руководитель центральногоштаба Национально-освободительного движения Максим Славин, социал-демократ Сираждин,сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, СтаниславПолищук из "Партии социальных реформ" и эколог Сергей Ревин.Как ожидается, решение о регистрации пяти кандидатов,преодолевших "муниципальный фильтр" – самовыдвиженца Сергея Собянина,коммуниста Вадима Кумина, Михаила Дегтярева из ЛДПР, Михаила Балакина из Союза горожан"и эсера Ильи Свиридова (партия "Справедливая Россия") – будет принятоне следующей неделе.Помимо этого, на заседании Мосгоризбиркома было принято решение об отказе врегистрации самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, а также кандидату от партии"Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову.Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый деньголосования 9 сентября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборыкак самовыдвиженец. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписныелисты муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку. Списоккандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станетизвестен не позднее 13 июля.Известно, что на этих выборах будут опробованы нескольконовшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00.Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначатьнаблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Такжеизбирательные участки будут организованы за пределами Москвы.