Часть кандидатов в мэры Москвы утратили этот статус. Такое
решение принял в субботу, 7 июля Мосгоризбирком.
Часть кандидатов в мэры Москвы утратили этот статус. Такое
решение принял в субботу, 7 июля Мосгоризбирком.
Соответствующие документы, необходимые для регистрации в
кандидаты, не подали яблочник Сергей Митрохин, журналист Антона Красовский,
фермер Герман Стерлигов и глава Красносельского муниципального окрга Илья Яшин.
В списке, помимо этих граждан, еще несколько человек, все они не смогут принять
участие в выборах мэра Москвы 9 сентября.
Некоторые кандидаты отказались от продолжения предвыборной гонки
самостоятельно, о чем уведомили Мосгоризбирком. Это – руководитель центрального
штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, социал-демократ Сираждин,
сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав
Полищук из "Партии социальных реформ" и эколог Сергей Ревин.
Как ожидается, решение о регистрации пяти кандидатов,
преодолевших "муниципальный фильтр" – самовыдвиженца Сергея Собянина,
коммуниста Вадима Кумина, Михаила Дегтярева из ЛДПР, Михаила Балакина из Союза горожан"
и эсера Ильи Свиридова (партия "Справедливая Россия") – будет принято
не следующей неделе.
Помимо этого, на заседании Мосгоризбиркома было принято решение об отказе в
регистрации самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, а также кандидату от партии
"Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день
голосования 9 сентября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы
как самовыдвиженец. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные
листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку. Список
кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет
известен не позднее 13 июля.
Известно, что на этих выборах будут опробованы несколько
новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00.
Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать
наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также
избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.