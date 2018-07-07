Водитель авто не справился с управлением

Водитель авто не справился с управлениемВ Судогодском районе Владимирской области машина съехала в кювет, в результате чего пострадало шестеро детей и трое взрослых.Как сообщает ТАСС, ДТП произошло около 14:00 на трассе Судогда - Чамерево, у населенного пункта Лухтоново. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД. Источник в экстренных службах сообщил информагентству, что водитель авто не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал в кювет.По предварительным данным, пострадавшие не получили тяжелых травм. Дети госпитализированы.