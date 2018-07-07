Михаил Задорнов скончался, не успев закончить работу над своим первым художественным фильмом Однажды в Америке, или Чисто русская сказка. Доснять картину решили близкие сатирика, но столкнулись с финансовыми проблемами.

Михаил Задорнов скончался, не успев закончить работу над своим первым художественным фильмом "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Доснять картину решили близкие сатирика, но столкнулись с финансовыми проблемами.В картине Задорнов мечтал выступить не только в качестве сценариста и режиссера, но и взять на себя пару ролей – президента США Дональда Трампа и старого короля. Однако страшная болезнь не позволила сатирику в полной мере осуществить это.Михаила Николаевича успели снять лишь в качестве рассказчика, который появляется перед финальными титрами. Также был записан его голос, который благодаря команде монтаже будет звучать на протяжении всего фильма.Режиссер Дмитрий Панченко и продюсер Максим Забелин несмотря на смерть Михаила Задорнова продолжили работу над картиной, выполняя последнюю волю своего близкого человека. В самом финале работы им не хватало денег на заключительные кадры и техническую аппаратуру. Кинодеятелям пришлось клянчить деньги у народа."Нужно было около 2,2 миллиона рублей. Разместили реквизиты и информацию о картине на сайте, и за несколько месяцев фанаты Михаила Николаевича собрали около 500 тысяч рублей", – рассказал Максим Забелин.К счастью, собранных денег хватило на достойное завершение ленты. В скором времени состоится закрытый показ фильма – только для друзей и родственников Задорнова. Киносеанс назначен на день рождения сатирика – 21 июля.Отметим, что вдова Елена и дочь юмориста тоже приняли участие в создании ленты. Они приезжали на съемочную площадку, давали советы, поскольку Задорнов дома часто представлял и описывал то, как видит ту или иную зарисовку."Дочь Михаила Николаевича тоже приняла участие, так сказать, это будет ее дебют на большом экране. Лена с легкостью справилась с ролью советника президента. Ее партнером по кадру стал актер Сергей Дорогов, перевоплотившийся в Дональда Трампа, роль которого изначально предназначалась самому Задорнову", – пояснил продюсер в беседе с изданием .Между тем, в Сети люди слегка ошарашены словами продюсера о том, что создателям фильма не хватило денег на достойное завершение картины. Ведь совсем недавно широко обсуждалось, какое огромное наследство сатирик оставил своей вдове и первой жене. По неофициальным данным, женщины должны разделить 100 миллионов рублей.