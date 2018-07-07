Сотрудники ЦСиБП УВД по СВАО Валерий Захаров и Валерий Ионов пришли на семейную тренировку по футболу...

Начальник Центра служебной и боевой подготовки УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Валерий Захаров и старший инструктор ЦСиБП УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Валерий Ионов совместно с женами и детьми пришли на семейную тренировку по футболу.У Валерия и Анастасии Захаровых трое сыновей. Старший сын, которому 9 лет, увлекается футболом, средний - профессионально занимается тхэквандо, а самый маленький член семьи, пятилетний Семен, в восторге от активных видов спорта.Валерий и Светлана Ионовы в браке 20 лет. У многодетной семьи пятеро детей. Старший сын Никита - призер многочисленных первенств по армрестлингу, четырехлетний Елисей по примеру своего брата Клима, которому 12 лет, хочет стать дзюдоистом. А пятилетняя Алена мечтает стать полицейским, как папа, и спортсменкой, как ее братья.В этот день хочется пожелать супругам Захаровым и Ионовым, а также всем другим семьям всего наилучшего, здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29