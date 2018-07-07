Семья майора юстиции Анушавана Карапетяна не только в свободное время любят выйти на футбольное поле, но и активно поддерживают сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО и члены их семей от всего сердца поддерживают сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года и в преддверии Дня семьи, любви и верности присоединяются к акции МВД России «Наша семья, наш футбол!».Цель акции - пропаганда семейных ценностей, а также повышение престижа службы в органах внутренних дел.Семья начальника 2 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве майора юстиции Анушавана Карапетяна не только в свободное время любят выйти на футбольное поле, но и активно поддерживают сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года, стараясь не пропускать ни одного матча наших футболистов. Жена Анушавана - Нарине всегда рядом с мужем, на трибуне стадиона, и в числе главных болельщиков на турнирах, где Анушаван Карапетян всегда доблестно играет за сборную любимого Управления. К слову, начальник следственного отдела уже много лет всерьез увлекается футболом, начиная с юных лет он участник множества первенств сборной суворовского училища.Плечом к плечу ворота сборной Управления защищает начальник ЦПЭ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Илья Вайгельман. Любовь Ильи к футболу началась еще с детства, в возрасте 10 лет уже выступал на первенствах России в составе юношеской сборной за родной клуб «Динамо». В 2005 году будущий полицейский был в числе призёров на чемпионате России, где блестяще в качестве полузащитника играл за сборную Западной Сибири. Капитан полиции Илья Вайгельман до сих пор с теплом вспоминает юношеские футбольные времена, со многими друзьями своей команды общается и по сей день гордится успехами своего друга - футболиста сборной России по футболу Олега Шатова. Юный Марк Ильич, которому не так давно исполнилось 1,2 года, еще не умеет так профессионально играть как папа, но уже с удовольствием играется с детским футбольным мячом. Зато, несмотря на свой возраст, маленький Марк уже вовсю посещает матчи нашей сборной, где с папой Ильей и мамой Маргаритой болеет и поддерживает за наших футболистов на чемпионате мира по футболу 2018 года.Сотрудники УВД по ТиНАО, как одна большая футбольная семья, от всего сердца поздравляют игроков сборной России с историческим достижением – выходом в 1/4 главного футбольного турнира планеты и желают успеха в предстоящем матче с одним из фаворитов – сборной Хорватии.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79