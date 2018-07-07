В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, нанесший в ходе конфликта в баре, колото-резанное ранение иностранцу...

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, нанесший в ходе конфликта в баре, колото-резанное ранение иностранцу.К наряду полиции, несущему службу на маршруте патрулирования, обратился иностранный гражданин. Он сообщил, что неизвестным ему причинены телесные повреждения. В сопровождении полицейских пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.В ходе проверки полицией установлено, в одном из столичных баров, расположенных на ул. Родчельская, между иностранцем, который отдыхал там со своим другом, и неизвестным мужчиной возник конфликт, в ходе которого гостю столицы было нанесено колото-резаное ранение.Сотрудниками полиции организован весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых был задержан сотрудниками уголовного розыска.В настоящее время он доставлен в территориальный орган внутренних дел, с ним проводятся необходимые следственные действия.Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве