Дочь Ларисы Гузеевой Ольга поделилась своей бедой с подписчиками в Instagram. Девушка обгорела на пляже.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга поделилась своей бедой с подписчиками в Instagram. Девушка обгорела на пляже.Что бы наглядно показать, в каком жутком состоянии ее кожа, дочка Гузеевой сфотографировалась полностью голой и выложила фото в "истории" Instagram."Летняя боль", – подписала Ольга снимок. Отметим, что никакой пошлости на фото нет – все самые пикантные части тела наследница телеведущей прикрыла смайликами и руками. Зато на снимке отлично видны чуткие ожоги. Кожа девушки, которую не прикрывал купальник, сильно покраснела. Теперь наследницу Гузеевой спасут лишь медикаменты, сметаной такой ожог вряд ли удастся затушить.Известно, что обгорела Ольга на одном из пляжей Болгарии, где она отдыхает с отцом Игорем Бухаровым. Отметим, что 18-летняя наследница телеведущей предпочитает необычный стиль одежды, имеет пирсинг в носу и не любит стереотипы. Гузеева в одном из интервью заявила, что ей нравится, что Ольга растет независимой и неординарной девушкой.Между тем, сама Лариса Гузеева от поездки на море отказалась, предположительно, из-за размолвок с мужем. Ранее ведущая "Давай поженимся" говорила, что не так давно в ее семье наступил кризис.