Госсекретарь США Майк Помпео заявил о достижении прогресса в вопросе установления сроков денуклеаризации КНДР. Я думаю, что мы добились прогресса в каждом аспекте наших переговоров, — цитирует РИА Новости слова Помпео, сказанные по итогам его двухдневного визита в Пхеньян.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о достижении прогресса в вопросе установления сроков денуклеаризации КНДР. "Я думаю, что мы добились прогресса в каждом аспекте наших переговоров", — цитирует РИА Новости слова Помпео, сказанные по итогам его двухдневного визита в Пхеньян.Глава госдепа добавил, что по некоторым вопросам достигнут "очень значительный прогресс", а в отношении других предстоит "еще много работы", приводит слова госсекретаря "Интерфакс".Переговоры с высокопоставленными северокорейскими чиновниками по вопросам денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений начались в минувшую пятницу, 6 июля, и продолжались в течение трех часов. В субботу, 7 июля, состоялся второй раунд переговоров. Госсекретарь США заявил, что гордится работой американской команды.Из Пхеньяна Помпео вылетел в Токио. В воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, а также главами МИД Японии Таро Коно и Южной Кореи Кан Ген Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.Намерение добиться полного отказа КНДР от ядерного оружия было подтверждено президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном по итогам саммита 12 июня в Сингапуре. Однако детального плана денуклеаризации Корейского полуострова пока нет, этот вопрос находится в стадии разработки.