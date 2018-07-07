Министерство Украины по вопросам неподконтрольных территорий сообщило об увеличении количества украинцев, которые направляются на отдых в Крым. По сравнению с маем рост составил почти 38%.

Выросло число украинцев, выбравших в июне для отдыха полуостров Крым, сообщается на сайте Министерства Украины по вопросам неподконтрольных территорий.По данным ведомства, в июне границу с Крымом пересекли более 257 тысяч человек."В течение июня 2018 году границу в обоих направлениях пересекли 257 460 человек и 41 460 транспортных средств ", — сообщается на портале министерства. В сообщении уточняется, что по сравнению с маем, количество пересечений границы увеличилось на 37,68%.Так, на пропускном пункте "Чонгар" в направлении Украины границу пересекли 53 тысячи человек и 10 тысяч единиц транспортных средств, в обратном направлении — 73 тысячи человек и 12 тысяч единиц транспортных средств.Через пункт "Каланчак" из Крыма на Украину проследовали 49 тысяч человек и 5,5 тысячи единиц транспортных средств, в обратном направлении — 63,7 тысячи человек и 6,7 тысячи единиц транспортных средств.Пропускной пункт "Чаплинка" зафиксировал 7 тысяч человек и 2,8 тысячи единиц транспортных средств; в обратном направлении — 11 тысяч человек и 3,6 тысячи единиц транспортных средств.Ведомство утверждает, что граждане Украины, которые живут в Крыму, ездят на Украину для посещения семей, закупки необходимых товаров и услуг, а также оформления документов.