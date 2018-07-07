Единственная дочь легендарных актеров Геннадия Шпаликова и Инны Гулаи Дарья, страдающая душевной болезнью, живет в психдиспансере. Женщина осталась практически без денег.

Единственная дочь легендарных актеров Геннадия Шпаликова и Инны Гулаи Дарья, страдающая душевной болезнью, живет в психдиспансере. Женщина осталась практически без денег.В конце апреля дочку сценариста культового фильма "Я шагаю по Москве" Геннадия Шпаликова выписали из московского научного центра психического здоровья, в котором она находилась около пяти лет. 55-летней женщине просто нечем было платить за пребывание там.У Шпаликовой хватило средств лишь на обычный психоневрологический интернат на юго-востоке столицы. Там Дарья и продолжила курс восстановления своего психологического и эмоционального состояния. Однако, за последние месяцы ее здоровье сильно ухудшилось."Даша очень сильно поправилась. Ее практически не узнать, вес Шпаликовой – 105 килограммов. Нынешняя одежда совсем не налезает на нее, приходится покупать новую", – рассказала изданию "СтарХит" бывшая сотрудница учреждения.По совам женщины, Шпаликову на время перевели в Научный центр психического здоровья на Каширском шоссе. "Думаю, там она пробудет несколько месяцев", – сообщила экс-работница диспансера.Сама Дарья не теряет надежды вернуться к нормальному образу жизни. Однако у женщины практически нет средств для достойного существования. К примеру, дочь сценариста мечтает о планшете и новом телефоне, но денег на эти "излишества" у нее нет. Почти вся пенсия Дарьи уходит на проживание в клинике."Дашенька очень боится людей. Она никому не верит. Не подпускает к себе даже тех, кто намерен ей искренне помочь. Согласна только на виртуальное общение, но его практически нет. Ее телефон совсем старенький, а купить планшет она не может", – пояснила бывшая работница медучреждения.По словам экс-сотрудницы диспансера, спасают Шпаликову лишь книги. "Их у нее предостаточно в палате. Но больше всего она любит читать молитвы. Верит, что черная полоса в ее жизни закончится", – подчеркнула женщина.Напомним, Дарья Шпаликова в 1980-е была подающей большие надежды актрисой, но оказалась в клинике из-за трагедии, разразившейся в семье. Родители Дарьи, актеры Геннадий Шпаликов и Инна Гулая, преждевременно ушли из жизни. Отец умер еще в 1974-м, а мать в 1990 году. При чем оба родителя сами убили себя, Шпаликов – намеренно, Гулая – случайно.Эмоциональные потрясения негативно сказались на тонкой душевной организации наследницы актеров. В тот же злосчастный 1990-й год Дарья бросила актерскую профессию, год прожила в монастыре, а потом попала в Московский научный центр психического здоровья РАМН.