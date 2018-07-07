Подполковник внутренней службы Светлана Мельникова и её 10-летний сын Илья желают нашим футболистам победы.

В канун Дня семьи, любви и верности сотрудники Отд МВД России по Киржачскому району присоединились к всероссийской акции МВД России «Наша семья, наш футбол». Один из её участников - помощник начальника Отд МВД России (по работе с личным составом) подполковник внутренней службы Светлана Николаевна Мельникова. Младший сын Светланы, 10-летний Илья с 6 лет занимается футболом, является центральным защитником команды г. Киржача "Текстильщик". По итогам соревнований Илья неоднократно награждался грамотами и медалями, был признан лучшим защитником в 2017 году, а на открытии сезона текущего года, посвященного старту чемпионата мира по футболу "FIFA-2018", даже был признан лучшим игроком команды. В 2018 году Илья включен в состав сборной г.Киржача среди детей 2008-2009 годов рожденияМама Светлана всегда болеет за сына и не пропускает ни одного матча с его участием. Сейчас, когда наша страна принимает на своей земле Чемпионат мира по футболу, в семье Мельниковых царит особый спортивный дух, ведь они болеют за российскую сборную и от всего сердца желают ей победы.