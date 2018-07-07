Семья сотрудников полиции Северного округа столицы активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018. Павел и Светлана желают нашим футболистам успехов!

В преддверии Дня семьи, любви и верности семья сотрудников полиции Северного округа столицы поддерживает нашу сборную России по футболу на FIFA-2018.8 июля - День семьи, любви и верности. В преддверии этого светлого праздника сотрудники ОМВД России по району Аэропорт старший сержант полиции полицейский-водитель комендантской Группы по охране объектов органов внутренних дел Павел Смирнов и начальник Отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Светлана Смирнова отмечают топазовую свадьбу - 16 лет совместной жизни. Они вдвоем пришли на футбольную площадку в физкультурно-оздоровительном комплексе, чтобы поддержать нашу сборную России по футболу на FIFA-2018.Супруги не сидят на месте, отличаются активной жизненной позицией и не забывают про еще одного члена семьи — девятилетнего бассет-хаунда. Пёс по кличке Семён – настоящий непоседа, постоянно в движении и круглосуточно весел. Втроем они при любой удобной возможности посвящают время длительным прогулкам и путешествиям.Семья сотрудников полиции Северного округа столицы активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018. Павел и Светлана желают нашим футболистам успехов и дальнейших побед!Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29