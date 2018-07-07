В Самаре подошел к концу первый тайм четвертьфинального матча между сборными Швеции и Англии. После 45 минут игры англичане ведут со счетом 1:0.

В Самаре подошел к концу первый тайм четвертьфинального матча между сборными Швеции и Англии. После 45 минут игры англичане ведут со счетом 1:0.В первой половине основного времени матча команды показали осторожную игру с минимум опасных моментов. Единственный гол был забил с углового на 30-й минуте. После подачи Эшли Янга мяч головой в ворота шведов отправил полузащитник Гарри Магуайер. В конце тайма англичане придавили шведов к своим воротам, но забить еще не смогли.